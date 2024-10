Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6177 zwischen Engen und Bittelbrunn - eine Person verletzt (30.09.2024)

Engen (ots)

Am Montagmittag hat sich auf der Kreisstraße 6177 zwischen Engen und Bittelbrunn ein Unfall ereignet, bei dem eine Person verletzt worden ist. Ein 61-Jähriger wendete mit einem BMWX5 an der Ausbuchtung zu einem Waldweg um anschließend in Richtung Engen zu fahren. Dabei stieß er mit einem in Richtung Bittelbrunn fahrenden VW Golf einer 36-Jährigen zusammen. Die Frau erlitt bei der Kollision Verletzungen. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort war jedoch ausreichend. An den BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro, den Schaden am VW schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Um die Reinigung der durch auslaufende Betriebsstoffe verschmutzten Fahrbahn kümmerten sich neben der Feuerwehr auch die Straßenmeisterei und schließlich eine Spezialfirma.

