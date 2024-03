LPI-GTH: Kollision

Ilmenau (ots) - In der Zeit zwischen gestern, 21.00 Uhr und heute Morgen, 05.10 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in einen Schnellimbiss in der Friedrich-Hofmann-Straße ein. Entwendet wurde anschließend Bargeld in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.300 Euro geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter ...

