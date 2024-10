Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Eglishalde - Bagger touchiert Auto (30.09.2024)

Trossingen (ots)

Am Montagvormittag hat sich auf der "Eglishalde" ein Unfall ereignet. Ein 60-Jähriger fuhr mit einem Radbagger rückwärts und stieß dabei gegen einen hinter ihm stehenden VW Touran eines 59-Jährigen. Der VW-Fahrer versuchte noch durch beidhändiges Hupen auf sich aufmerksam zu machen, wodurch er sich an dem durch den leichten Aufprall ausgelösten Airbag verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Touran entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell