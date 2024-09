Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Handtaschenraub durch zwei unbekannte Täter

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 06:15 Uhr ereignete sich in der Seckenheimer Straße ein Handtaschenraub. Das 52-jährige Opfer aus Mannheim wurde zunächst von zwei unbekannten Männern in ein Gespräch verwickelt. Im weiteren Verlauf entriss man ihm die Handtasche samt Smartphone und Bargeld. Die Täter flüchteten im Anschluss in die Kopernikusstraße. Ein Zeuge konnte die Tat beobachten. Ein Täter war ca. 1,75 m groß, trug einen dunklen Kapuzenpulli und dunkle Hosen. Der zweite Täter trug helle Oberbekleidung und Jeans. Beide Täter waren südosteuropäischen Phänotyps und einer hatte einen Oberlippenbart. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell