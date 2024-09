Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Streitschlichtung unter Frauen endet mit Arztbesuch

Mannheim (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 20:20 Uhr in der Hafenstraße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Zwei 35- bzw. 37-jährige Passantinnen wollten den Streit schlichten. Dies führte jedoch dazu, dass sich die Aggressionen der Streitenden nun gegen die beiden Damen richteten. Der 35-Jährigen wurden im weiteren Verlauf Haare herausgerissen und ihr wurde zudem mit einem Smartphone so gegen die Stirn geschlagen, dass sie eine schmerzhafte Schwellung erlitt und sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Den Täterinnen gelang unerkannt die Flucht. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

