POL-E: Essen: Verkehrsunfall nach mutmaßlichem Rotlichtverstoß - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: In der vergangenen Nacht (8. August) kam es kurz nach Mitternacht an der Kreuzung Limbecker Platz / Ottilienstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass ein 36-jähriger Essener mit überhöhter Geschwindigkeit bei Rot in die Kreuzung einfuhr und den Verkehrsunfall verursachte. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 0:30 Uhr fuhr eine 22-jährige Essenerin mit ihrem weißen Mini über die Ottilienstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit befuhr ein 36-Jähriger Essener mit seinem grauen Mercedes Kabriolett die Straße Limbecker Platz in Richtung Hauptbahnhof. In dem Kreuzungsbereich kam es zu dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Laut Zeugenaussagen sei der 36-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit über Rot gefahren.

Beide Unfallbeteiligten wurden vor Ort durch Rettungskräfte betreut. Die 22-Jährige wurde lediglich leicht verletzt und konnte nach Inaugenscheinnahme des Rettungsdienstes vor Ort entlassen werden. Der 36-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber auch nach ambulanter Behandlung verlassen.

Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Außerdem wurde ein Ampelmast an der Unfallstelle stark beschädigt.

Auf Grund der Zeugenaussagen besteht der Anfangsverdacht, eines sogenannten Einzelrennens gemäß §315d StGB. Aufgrund dessen wurde das Fahrzeug und der Führerschein des Esseners mit iranischer Staatsangehörigkeit sichergestellt.

Die Spurensicherung am Unfallort erfolgte durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam. Für die Unfallaufnahme und anschließende Reinigungsarbeiten der Fahrbahn war der Bereich bis in den Morgen gesperrt.

Sollten Sie den Unfall beobachtet haben oder können Angaben zu dem Fahrverhalten des 36-Jährigen vor dem Verkehrsunfall machen, dann melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell