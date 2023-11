Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1358) Geschlagen und beraubt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Nach vorangegangenem Streit haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (18./19.11.2023) fünf bislang Unbekannte in der Nürnberger Innenstadt einen Mann (27) geschlagen und beraubt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten gerieten in der Königstorpassage gegen 01:15 Uhr mit dem nicht unerheblich alkoholisierte 27-Jährigen in Streit und beleidigten ihn. Die fünf arabisch aussehende Männer gingen weiter in den Skulpturengarten gefolgt vom 27-Jährigen. Nachdem er sie zur Rede stellen wollte, schlugen sie auf ihn ein und raubten ihm seine Jacke und sein Mobiltelefon. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Von den Tätern liegt nur eine vage Beschreibung vor: Etwa 25 Jahre alt, zwischen 175 cm und 185 cm groß, schlank, arabisches Aussehen. Eine Fahndung mit Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte brachte nicht den gewünschten Erfolg. Die weitergehenden Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Nürnberg Kripo übernommen und bittet etwaige Zeugen sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Robert Sandmann

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell