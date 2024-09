Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Wartenden an Ampel übersehen - 13 000,- Euro Sachschaden

Ketsch (ots)

Am 20.09.2024, gegen 17.12 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Opel-Fahrer die L 599 von Ketsch kommend in Richtung Brühl. An der Einmündung zur L 630 übersah der 63-Jährige den an der dortigen Ampel bei Rotlicht wartenden VW eines 50-Jährigen und fuhr ihm hinten auf. Durch den Zusammenstoß erlitten der 50-Jährige und der 63-jährige Unfallverursacher leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Der Unfallschaden an beiden Fahrzeugen wird mit insgesamt ca. 13 000,- Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell