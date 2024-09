Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken in Gegenverkehr gefahren und Entgegenkommenden gefährdet

Edingen-Neckarhausen (ots)

Am 20.09.2024, gegen 21.20 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Ford im Ortsteil Edingen die Erzbergerstraße. Hier kam ihm unvermittelt ein 44-Jähriger mit seinem Suzuki auf seiner Fahrspur entgegen. Der 25-Jährige reagierte geistesgegenwärtig und konnte einen Frontalzusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Völlig unbeeindruckt setzte der 44-Jährige seine Fahrt fort, wobei ihm der 25-Jährige hinterherfuhr und dabei die Polizei verständigte. Eine Streife des Polizeireviers Ladenburg konnte den 44-Jährigen mit seinem Pkw in der Bismarckstraße feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Dabei wurden den Beamten schnell der Grund für dessen gefährliche Fahrweise klar. Beim ihm konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille zu Tage. Zudem war er nicht in Besitz eines gültigen Führerscheins. Nachdem dem 44-Jährigen auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen wurde, konnte er seinen Heimweg zu Fuß fortsetzen. Er muss sich nun vor einem Gericht wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell