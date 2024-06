Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Kraftstoff und Wein gestohlen

Heek (ots)

Tatort: Heek, Rastplatz Averbeck / A 31;

Tatzeit: zwischen 04.06.2024, 17.45 Uhr, und 05.06.2024, 06.00 Uhr;

Diesel abgezapft haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch aus dem Tank eines geparkten Lkw in Heek. Der Wagen hatte auf dem Rastplatz Averbeck an der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Emden gestanden. Zudem entwendeten die Täter aus der Ladung mehrere Flaschen Wein. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

