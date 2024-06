Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Baucontainer geknackt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Holtwick, Heinrich-Hertz-Straße;

Tatzeit: zwischen 04.06.2024, 16.30 Uhr, und 05.06.2024, 07.00 Uhr;

Auf Werkzeug abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt-Holtwick: Die Täter ließen aus einem Baucontainer einen Trennschleifer und ein Lasermessegerät mitgehen. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten sie den Behälter aufgebrochen. Der Container stand auf einem Grundstück an der Heinrich-Hertz-Straße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

