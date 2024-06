Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bargeld aus Kfz entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Gasthausplatz;

Tatzeit: 04.06.2024, gegen 13.20 Uhr;

Bargeld aus einem Lkw entwendet hat ein Unbekannter in Bocholt. Das Fahrzeug stand auf dem Gasthausplatz, als der Täter Beute machte. Zu dem Geschehen kam es am Dienstag gegen 13.20 Uhr kurz nach dem Wochenmarkt. Ein Augenzeuge beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: 16 bis 20 Jahre alt, ca. 1,70 cm groß, bekleidet mit einem dunklen Pullover und dunkler Hose. Die Polizei sucht weitere Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell