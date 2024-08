LPI-GTH: Diebstahl eines Pedelecs

Thal (Wartburgkreis) (ots) - Ein 40 Jahre alter Fahrradfahrer befuhr die Landstraße 2119 in Richtung Wutha-Farnroda. An der Einmündung zur Bundesstraße 88 beabsichtigte er, geradeaus zu fahren. Ein 42-Jähriger wollte mit seinem Pkw Skoda von der B88 nach links in die L2119 einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Radfahrers und kollidierte mit diesem. Der 40-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. (mla) Rückfragen bitte an: ...

