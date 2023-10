Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mutwillige Sachbeschädigung an Fahrzeug

Annweiler - Queichhambach (ots)

In der Zeit vom 20.10.2023 bis zum Morgen des 21.10.2023 wurde in Queichhambach, in der Straße "Zum Breitbusch", ein Fahrzeug einer sozialen Einrichtung mutwillig beschädigt. An dem Auto wurden mehrere Schäden verursacht. Allem Anschein nach hat der oder die Täter die Heckscheibe mit einem festen Gegenstand eingeschlagen und die Karosserie mehrfach beschädigt. Die Beschädigungen wurden vermutlich mit einem beschuhten Fuß verursacht. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei Annweiler bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06346/96462519.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell