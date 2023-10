Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - alkoholisierter Unfallbeteiligter

Germersheim (ots)

Gestern Mittag kam es an der Kreuzung 17er Straße/ Ritter-von-Schmauß-Straße zu einem Vorfahrtsunfall. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass einer der Unfallbeteiligten alkoholisiert war. Ein Alkoholtest vor Ort ergab 0,43 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Was vielen nicht bekannt ist: Bereits 0,3 Promille in Zusammenhang mit Ausfallerscheinungen oder einem Verkehrsunfall sind strafbar.

