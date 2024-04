Polizei Düren

POL-DN: Frontalzusammenstoß beim Überholen

Nideggen (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Pkw auf der L246 zwischen Schmidt und Brück wurden gestern Morgen (03.04.2024) zwei Menschen verletzt.

Ein 57-Jähriger aus Kreuzau befuhr gegen 07:00 Uhr die L246 aus Richtung Brück kommend in Richtung Schmidt. Plötzlich kamen ihm zwei Pkw entgegen, die offenbar dabei waren, einen Lkw zu überholen. Während der erste noch knapp vor ihm einscherte, konnte der Kreuzauer trotz Bremsung einen Zusammenstoß mit dem zweiten Pkw nicht verhindern. An dessen Steuer saß ein 33-Jähriger aus Simmerath. Der Wagen des 33-Jährigen wurde durch den Aufprall in den Wald geschleudert. Der 57-Jährige drehte sich mit seinem Wagen und kam in einem Grünstreifen zum Stehen.

Der Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, er wurde schwer verletzt. Der 57-Jährige wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An den Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 18000 Euro, die Autos wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die L246 zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell