Polizei Düren

POL-DN: Dreister Betrüger bringt 87-Jährige um ihr Geld

Düren (ots)

Am gestrigen Mittwoch (03.04.2024) verschaffte sich ein Betrüger unter fadenscheinigen Vorwänden Zugang zur Wohnung einer Seniorin und entwendete Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die 87-Jährige, die im Erdgeschoss eines Hauses in der Straße "Am Wingert" wohnt, machte gegen 16:45 Uhr ein Nickerchen, als es plötzlich an der Fensterscheibe klopfte. Draußen stand ein Mann, der behauptete, von der Hausverwaltung zu sein. Er müsse ihr im Auftrag der Bank ein paar Fragen stellen. Die Frau ließ den Mann in die Wohnung. Er gab vor, für die Bank und zu ihrem eigenen Schutz ihr Bargeld überprüfen zu müssen. Die 87-Jährige holte ihr gesamtes Geld hervor und zeigte es dem Betrüger. Dieser bat sie, noch die Auszahlungsquittung zu dem Bargeld zu holen. Als die Dürenerin daraufhin kurz den Raum verließ, um der Bitte nachzukommen, nutzte der Mann seine Chance und verschwand mit dem Bargeld. Die 87-Jährige verständigte die Polizei und beschreibt den Betrüger wie folgt:

- 20-30 Jahre alt - 165 cm - 175 cm groß - schlank - trug eine hellblaue medizinische Mund-Nasen-Bedeckung

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem verdächtigen Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Sowohl über Telefon oder WhatsApp, persönlich an der Tür also auch per Computer gibt es immer wieder Betrugsversuche. Die Maschen sind dabei vielfältig: Angebliche Versicherungsmitarbeiter, falsche Polizeibeamte oder falsche Bankmitarbeiter. Die Polizei rät:

- Seien Sie wachsam und vorsichtig - Lassen Sie niemanden in die Wohnung, den Sie nicht kennen - Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist - Übergeben Sie kein Geld an der Haustür an jemanden, den Sie nicht kennen - Im Zweifel rufen Sie immer die Polizei (110)

Einen Überblick über Betrugsmaschen und weitere Präventionshinweise finden Sie auch hier: https://polizei.nrw/senioren .

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell