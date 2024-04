Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Kein Osterfest für Betrüger

Kreis Wesel (ots)

Auch Betrüger versuchten in den letzten Tagen ihr Osterfest zu bereichern, mit wenig Erfolg!

Bei der Polizei gingen in den letzten Tagen wieder vermehrt Meldungen ein, bei denen insbesondere ältere Menschen Ziel für ein betrügerisches Erlangen von Wertgütern wurden.

Die Senioren und Seniorinnen reagierten vorbildlich auf die Betrüger, die sich zumeist als falsche Polizisten ausgaben.

Wer jedoch meint, nur lebensältere Menschen jenseits der 70 seien im Fokus und alle Lebensjüngeren seien vor Betrug geschützt, der wird anhand des Falles eines 66- jährigen Weselers schnell eines Besseren belehrt:

Dieser hatte am Ostersamstag eine Überweisung für seine vermeintliche Tochter vorgenommen. Im Nachgang stellte sich jedoch heraus, dass seine Tochter ihn gar nicht um Geld ersucht hatte.

Um den Betrügern keine Chance zu geben, gibt die Polizei folgende Tipps:

Erhalten Sie eine Nachricht von einer unbekannten Nummer, seien Sie misstrauisch! Vergewissern Sie sich bei Ihren Angehörigen persönlich, ob diese tatsächlich ihr Handy verloren haben und in Geldnöten sind! Lassen Sie sich nicht "einwickeln" und vor allem überweisen Sie kein Geld an Dritte!!

Die Polizei warnt weiterhin vor der Betrugsmasche durch falsche Polizeibeamte und andere Amtsträger.

Betroffene sollten kein Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte übergeben. Lassen Sie sich den Dienstausweis zeigen und rufen Sie im Zweifel bei der Behörde an, von der die Amtsperson kommt. Wichtig ist, dass sie die Nummer selbständig ins Display eingeben, da Betrüger technisch in der Lage sind, beliebige Nummern wie die Notrufnummer 110 anzeigen zu lassen.

Niemals bittet die Polizei um eine Geldübergabe, am Telefon sollten Betroffene keine Details zu ihren Finanzen erzählen. Stattdessen sofort auflegen und die Polizei informieren.

Für alle Fälle gilt:

Vorsichtig sein! Ihre Hilfsbereitschaft und gute Absichten machen sich Betrüger zu nutzen, daher seien Sie nicht zu leichtgläubig.

Im Zweifel gilt: Wählen Sie die 110!

Informieren Sie sich stetig über mögliche Betrugsmaschen, sprechen Sie mit Freunden, Bekannten und Verwandten darüber und scheuen Sie nicht davor im Schadenfall Anzeige zu erstatten! Damit helfen Sie der Polizei den Betrügern auf die Spur zu kommen und neue Betrugsmaschen anzugehen.

Informationsbroschüren erhalten Sie bei der Polizeidienststelle für Kriminalprävention/ Opferschutz der Kreispolizeibehörde Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 4420 oder im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de

/cd

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell