POL-WES: Rheinberg - Polizeibeamte fassen mutmaßlichen Rollerdieb

Am Mittwoch, 10.04.2024, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, codieren Bezirksdienstbeamte aus Neukirchen-Vluyn für Sie Ihre Fahrräder. Ort der Codierung ist das Polizeidienstgebäude an der Niederrheinallee 130. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitten die Beamten darum, Ausweis und Kaufunterlagen mitzubringen.

