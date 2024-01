Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Böschung in Brand

Am Montag geriet eine bewaldete Böschung in Gingen an der Fils in Brand.

Ulm (ots)

Gegen 12.25 Uhr teilten Zeugen einen Brand beim Böhringer Weg in Gingen an der Fils mit. Polizei und Feuerwehr rückten aus. Einsatzkräfte stellten vor Ort eine bewaldete Böschung fest. Die brandte auf einer Fläche von etwa 10 Quadratmeter. Die Feuerwehr löschte das Feuer und verhinderte eine weitere Ausbreitung der Flammen. Die Polizei stellte an der Brandstelle Reste von Grillkohle fest. Da eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen derzeit nicht vor. Ob Schaden entstanden ist, ist bislang unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Geislingen unter Tel. 07331/9327-0 entgegen.

+++++++ 0089577(TH)

Lisa Karaduman, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell