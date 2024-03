Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fremder, nackter Mann im Wohnzimmer

Mannheim (ots)

Unerwarteten Besuch erhielten die Bewohner eines Anwesens in der Löwitstraße am frühen Sonntagmorgen gegen 04.09 Uhr. Ein nackter Mann betrat widerrechtlich ihre Wohnung durch die nicht verschlossene Wohnungstür, nutzte die Dusche und legte im Anschluss Kleidung der Bewohnerin an. Danach setzte er sich an den Esstisch im Wohnzimmer, wo er von den beiden überraschten Wohnungsinhabern angetroffen wurde. Diese meldeten der Polizei über Notruf zunächst einen Einbruch, weshalb die Örtlichkeit mit starken Kräften aufgesucht wurde. Vor Ort wollte der 24-jährige Mönchengladbacher jedoch nur mit seinem Gegenüber diskutieren und hegte keine bösen Absichten. Da er im Gesprächsverlauf einen verwirrten Eindruck machte und augenscheinlich stark dehydriert war, wurde er zur Untersuchung in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht. Den Bewohnern entstand bis auf den Schock kein Schaden.

