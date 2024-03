Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Körperliche Auseinandersetzung in der Heidelberger Altstadt

Heidelberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Ostersonntags kam es gegen 04.15 Uhr in der Heidelberger Altstadt an der Ecke Küchengässchen/Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der die vier Angehörigen der einen Gruppe von 7-8 Personen aus der zweiten Gruppe angegriffen und mit Schlägen und Fußtritten traktiert wurden. Die 21, 24, 24 und 28 Jahre alten Geschädigten wurden hierbei leicht verletzt, konnten nach einer Behandlung durch eine RTW-Besatzung ihren Weg jedoch fortsetzen. Die Täter flüchteten in Richtung Marktplatz und konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Das Motiv der Tat blieb unklar. Der Haupttäter kann beschrieben werden wie folgt: 18-23 Jahre alt, ca. 1,75 - 1,80 m groß, Vollbart, südländischer Phänotyp, weißer Pullover. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.

