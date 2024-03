Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unfallflucht am Wasserturm

Mannheim (ots)

Am Samstag, gegen 15:35 Uhr befuhr eine 20-jährige PKW Fahrerin mit ihrem Toyota den Friedrichsring in Richtung des Hauptbahnhofes. Kurz vor der Einmündung zur Fressgasse wechselte der Fahrer eines Audi(vermutlich ein A6 Avant)plötzlich die Fahrspur und scherte vor ihr ein. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Toyota wurde vorne links an der Stoßstange und dem Kotflügel beschädigt. Aufgrund der Höhe des Sachschadens ist davon auszugehen, dass der Audi-Fahrer den Unfall bemerkt haben muss. Anstatt anzuhalten und den Unfall mit der Geschädigten zu regeln, bog der Audi in die Fressgasse ein und entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Tel. 0621/174-3310 zu melden.

