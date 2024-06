POL-GT: Einbruch in Wohnhaus - Bargeld und Schmuck gestohlen

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - An der Kapellenstraße im Ortsteil Lintel gelangten unbekannte Täter am Sonntagnachmittag (09.06., 15.10 Uhr) in ein Einfamilienhaus. Durch ein Überwachungssystem konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und durchsuchten in die Wohnräume. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. ...

