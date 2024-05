Saarbrücken (ots) - Saarbrücken. Am kommenden Samstag (25.05.2024) wird um 11:45 Uhr im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken die Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Homburg ausgetragen. Die Polizei bereitet sich auf diesen Einsatz vor und wird für Sicherheit sorgen. Die Camphauser Straße wird am Spieltag ab 10:00 Uhr bis nach Spielende zwischen dem ...

mehr