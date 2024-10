Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle (02.10.2024)

Konstanz (ots)

Ein betrunkener Rollerfahrer ist in der Nacht auf Mittwoch vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Gegen kurz vor drei Uhr stellten die Beamten einen Rollerfahrer auf der Theodor-Heuss-Straße fest, der einer Überprüfung unterzogen werden sollte. Die Anhalteaufforderung ignorierend gab der Zweiradfahrer jedoch Gas und flüchtete in Richtung Bismarcksteig. Bei der anschließenden Überprüfung der Halteranschrift stellten die Polizisten den Roller vor dem Haus fest. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete dieser eine Durchsuchung der Wohnung nach dem Fahrer an. Im Wohnzimmer stellten die Beamten neben dem 26-jährigen Halter in dessen regennasser Jacke auch den Schlüssel des Rollers fest. Ein in der Folge durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Nachdem der 26-Jährige daraufhin behauptete er habe eben erst getrunken, musste er in einem Krankenhaus zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

