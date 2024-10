Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennt Carport

Granstedt (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr ging es erneut zu einem Feuer nach Granstedt in die dortigen Granstedter Dorfstraße, hier stand aus unerklärlichen Gründen ein Anhänger sowie Teile des Carports in Flammen, diese drohten auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Nachbarn und Anwohner hatten bereits erste Löschversuche mit Feuerlöschern vorgenommen und den Anhänger ins freie gezogen. Das Feuer war nach dem Beginn der Löschmaßnahmen schnell unter Kontrolle und kurze Zeit später auch gelöscht. Aufgrund des schnellen Handels konnte das Wohnhaus gerettet werden. Die Drehleiter aus Zeven wurde in Stellung gebracht, um Teile des Daches einzureißen und mit der Wärmebildkamera nach weiteren Glutnestern zu schauen. Drei Personen wurden bei dem Einsatz verletzt und mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Im Einsatz waren die Feuerwehr aus Selsingen, Seedorf, Rockstedt, Lavenstedt, Parnewinkel und Zeven sowie Führungskräfte der Gemeinde und Kreisebene.

Zur Schadenshöhe und Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

