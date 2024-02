Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF/Enzkreis) Pforzheim/Mühlacker - Julian Walch wird Leiter des Polizeireviers Pforzheim-Süd - Karlheinz Lachstädter wechselt zur Hochschule für Polizei - Achim Strobel übernimmt das Revier Mühlacker

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Pforzheim / Mühlacker (ots)

Der 32-jährige Polizeirat Julian Walch tritt zum Februar seinen Dienst als Leiter des für die West- und Südstadt zuständigen Polizeireviers mit seinen Polizeiposten Tiefenbronn, Dillweißenstein, Büchenbronn, Buckenberg und Brötzingen an. Der in Remchingen lebende Polizeirat wird damit Nachfolger von Polizeioberrat Karlheinz Lachstädter, welcher zukünftig an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Institutsbereich Ausbildung Herrenberg, die stellvertretende Leitung übernimmt. Dieser hatte das Polizeirevier seit April 2019 geleitet.

Die Dienstgeschäfte des Polizeireviers in Mühlacker führt nun der 53-jährige Erster Polizeihauptkommissar Achim Strobel. Er verrichtet seit 2020 seinen Dienst auf dem Revier und hatte zuvor verschiedene berufliche Stationen in Pforzheim, Karlsruhe und Stuttgart ausgeübt.

Julian Walch wurde 2010 als Anwärter für den gehobenen Dienst bei der Polizei eingestellt. Nach Abschluss des Bachelorstudiums durchlief er mehrere Stationen bei den Polizeipräsidien Pforzheim und Karlsruhe sowie dem Innenministerium. Nach Abschluss seines Masterstudiums an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster-Hiltrup kehrte er 2023 zum Polizeipräsidium Pforzheim zurück und freut sich ganz besonders auf die bevorstehende Aufgabe: "Mit meiner Rückkehr zum Polizeirevier Pforzheim-Süd schließt sich für mich ein Kreis. Dort habe ich im Dezember 2010 meine ersten praktischen polizeilichen Berufserfahrungen sammeln dürfen. Auch im Anschluss an das Bachelorstudium war ich beim Revier Süd für dreieinhalb Jahre im Schichtdienst tätig. Mir sind daher die Organisationsabläufe, der Dienstbezirk und die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger nicht gänzlich unbekannt. Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, den einhergehenden neuen Herausforderungen sowie die vielen interessanten Begegnungen."

Erster Polizeihauptkommissar Achim Strobel ist als "Maulbronner" in der Region verwurzelt und mit dem Revierbereich in und um Mühlacker bestens vertraut. Er wechselte aus einer Beschäftigung in der Industrie 1993 zur Polizei und absolvierte zunächst eine Ausbildung im mittleren Dienst. Der hierauf folgenden Verwendung im Streifendienst schloss sich von 1999 bis 2002 ein Studium für den gehobenen Polizeidienst an. "Die übertragene Führungsaufgabe und das in mich gesetzte Vertrauen stellen für mich einen Höhepunkt in meiner polizeilichen Laufbahn dar. Bereits in meiner Diplomarbeit habe ich auf dieses Ziel hingearbeitet. Mein Ansporn ist es, mit motivierten Kolleginnen und Kollegen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Mühlacker und Umgebung Sorge zu tragen".

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell