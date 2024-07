Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerpunktkontrollen in Rheda-Wiedenbrück und Rietberg

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück/ Rietberg (MK) - Polizeikräfte der Wache Rheda-Wiedenbrück führten am Samstagabend (13.07.) in den Stadtgebieten Rheda-Wiedenbrück und Rietberg umfangreiche Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch.

Die Kontrollen fanden in der Zeit von 19.30 Uhr - 03.00 Uhr statt. Das Hauptaugenmerk lag an diesem Abend auf Verstößen in Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol und Drogen. Insgesamt überprüften die Beamten hierbei 225 Fahrzeugführer und -führerinnen an Kontrollstellen in Rheda-Wiedenbrück, Am Werl und an der Bielefelder Straße sowie in Rietberg auf der Bahnhofstraße. Bei 41 der überprüften Fahrzeugführer ergaben sich erste Verdachtsmomente, so dass ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt wurde. Dieser zeigte dann bei fünf kontrollierten Autofahrern ein positives Ergebnis. Die Folge waren anschließende Blutprobenentnahmen sowie die Einleitung ordnungsrechtlicher Verfahren.

Darüber hinaus leiteten die Polizistinnen und Polizisten bei einem weiteren Verkehrsteilnehmer ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Bei weiteren 26 Fahrzeugführern mussten Verstöße wegen Handynutzung und Gurtverstößen geahndet werden.

Die Polizei Gütersloh plant auch in Zukunft Kontrollaktionen in unregelmäßigen Abständen, um dem Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss konsequent entgegenzuwirken.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell