POL-GT: E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Freitag (12.07., 01.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Autowerkstatt an der Straße Am Lattenbusch eingebrochen. Die Täter gelangten gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude. Gestohlen wurde eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatort in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der ...

