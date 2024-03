Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Westfalenpokal Halbfinale Arminia Bielefeld - Preußen Münster - Bundespolizei mit Hinweisen zur An- und Abreise mit dem Zug

Bielefeld/Münster (ots)

Anlässlich des Halbfinales im Westfalenpokal zwischen Arminia Bielefeld und Preußen Münster ist die Bundespolizei am Samstag (23. März) mit verstärkten Kräften im Hauptbahnhof Bielefeld sowie auf der Bahnstrecke Münster - Bielefeld im Einsatz. Dadurch soll ein friedlicher und reibungsloser Ablauf gewährleistet werden.

Das Derby stößt in beiden Fanlagern auf ein reges Interesse und es wird mit einer bahnseitigen Anreise von etwa 2500 -3000 Fans gerechnet. Hiervon etwa 1500 - 2000 Fans von Preußen Münster.

Ein von der Bundespolizei angeregter Entlastungszug von Münster nach Bielefeld konnte durch die Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht umgesetzt werden.

Die Regelzugverbindungen von Münster nach Bielefeld bieten nur begrenzte Kapazitäten und werden auf Grund des üblichen Wochenendverkehrs gut ausgelastet sein.

Aus diesem Grund rät die Bundespolizei allen bahnreisenden Fans von Preußen Münster zu einer frühzeitigen Anreise oder zur Nutzung von anderen Verkehrsmitteln.

Shuttlebusse vom Hauptbahnhof Bielefeld zum Stadion stehen für die Gastfans ab 11:00 Uhr im Bereich "Neues Bahnhofsviertel" bereit.

Fans von Arminia Bielefeld aus dem Umland beachten bitte folgende Haltausfälle in der Hin- und Rückreisephase:

Hinreise:

RE 6 von Hamm nach Bielefeld: Haltausfälle in Oelde und Gütersloh Hbf

Rückreise:

RE6 in Richtung Hamm: Haltausfälle in Gütersloh Hbf und Rheda-Wiedenbrück RB69 in Richtung Hamm: Haltausfälle in Rheda-Wiedenbrück

Die Bundespolizei wünscht allen Fans eine sichere An- und Abreise und ein spannendes Derby.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell