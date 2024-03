BPOL NRW: Zufallstreffer bei der Fahndung nach einem Handydieb - Bundespolizei verhaftet 29-Jährigen und stellt gestohlenes Handy sicher

Dortmund - Rheine (ots) - In der Nacht zu Dienstag (19. März) soll ein Mann am Hauptbahnhof Dortmund einer Frau an das Gesäß gefasst haben. Zuvor soll er bereits gestohlen, sich aggressiv verhalten und anstößige Aussagen gegenüber einer Beamtin gemacht haben. Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen und nahmen ihn in Gewahrsam. Gegen 3:25 Uhr wurde die ...

