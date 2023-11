Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Northeim stoppt zwei berauschte Fahrzeugführer

Northeim (ots)

NORTHEIM (Sti)

1) 37154 Northeim, Göttinger Straße, Samstag, 11.11.2023, 19:37 Uhr

Am Samstagabend befuhr ein 38-jähriger Mann aus Katlenburg-Lindau mit seinem Pkw die Göttinger Straße.

Dort wurde er vom Einsatz- und Streifendienst der Polizei Northeim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, die möglicherweise auf einen vorigen Konsum von Betäubungsmitteln zurück zu führen sind.

Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Kokain.

Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den 38-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet.

2) 37154 Northeim, Am Martinsgraben, Sonntag, 12.11.2023, 01:05 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes einen 23-jährigen Mann aus Northeim mit seinem Pkw in der Straße Am Martinsgraben.

Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,5 Promille, sodass gegen den Northeimer ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde.

Anschließend erfolgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt.

