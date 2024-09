Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuer in einem landwirtschaftlichen Gebäude

Rhade (ots)

Zu einem Feuer in einem landwirtschaftlichen Gebäude kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3.10 Uhr in Rhade. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war ein Feuer im Technikraum des Melkstandes vorzufinden. Durch den Einsatz mehrere Strahlrohre sowie der Brandbekämpfung aus dem Korb der Drehleiter konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Nach rund einer Stunde war das Feuer gelöscht und es wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Mit im Einsatz waren die Feuerwehren aus Rhade, Rhadereistedt, Karlshöfen, die Drehleiter aus Zeven sowie Polizei und Rettungsdienst, ebenfalls waren Vertreter der Gemeinde- und Kreisfeuerwehr vor Ort.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell