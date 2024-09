Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: PKW-Brand an Zevener Veranstaltungsgelände

Zeven (ots)

Um 14:19 Uhr am heutigen Sonntag, wurde die Feuerwehr Zeven und die Polizei zu einem PKW-Brand am Zevener Veranstaltungsgelände Ahe alarmiert. Noch im Entstehungsbrand konnten die danebenstehenden PKW von ihren Besitzern umgeparkt werden, doch durch die schnelle Brandausbreitung konnte die Feuerwehr den direkt betroffenen PKW nicht retten. Dieser stand bei Ankunft der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Der Mercedes wurde bei dem Feuer vollständig zerstört. Die Feuerwehr Zeven hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte nach Abschluss aller Maßnahmen die Einsatzstelle bereits nach circa 70 Minuten wieder verlassen. Verletzt wurde bei diesem Brand niemand. Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

