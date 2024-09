Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verkehrsunfall - MANV 7 auf der Autobahn - fordert Großaufgebot an Rettungsmitteln

Sottrum (ots)

Nach einem Unfall mit mehreren PKWs wurde seitens der Leitstelle das Alarmstichwort MANV 7 (Massenanfall von Verletzten - 7 Personen) ausgelöst. Im Rahmen dieser Alarmierungskette wurde auch die Ortsfeuerwehr Sottrum mit auf die Autobahn A1 alarmiert. Zwischen der Anschlussstelle Posthausen und Grundbergsee in der Fahrtrichtung von Bremen nach Hamburg kam es zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Die Alarmierung für die Einsatzkräfte erfolgte am Samstagmittag um 12:18 Uhr. Vor Ort hatten bereits alle betroffenen Personen die am Unfall beteiligten Fahrzeuge verlassen und hatten sich hinter den Leitplanken gesammelt. Bei den an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge liefen nur geringe Mengen Betriebsstoffe aus, die von der Feuerwehr aufgefangen wurden. Weiterhin wurden teilweise die Batterien der Fahrzeuge abgeklemmt und der Brandschutz sichergestellt. Nach Eintreffen des Organisatorischen Leiters Rettungsdienst und des Leitenden Notarztes wurden alle beteiligten Personen gesichtet und vor Ort von den Rettungsdiensten erstversorgt. 7 Personen wurden bei diesem Unfall verletzt. Im Einsatz war die Feuerwehr Sottrum mit zwei Fahrzeugen sowie die beiden Gemeindebrandmeister mit 13 Kräften. Darüber hinaus im Einsatz war der Rettungsdienst mit 7 Rettungswagen sowie zwei Notarztfahrzeugen aus Sottrum, Rotenburg, Zeven und Achim. Auch die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Zur Unfallursache und Schadenshöhe kann seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Nur vier Stunden später dann die nächste Alarmierung für die Ortsfeuerwehr Sottrum. Zusammen mit den Kameraden aus Rotenburg wurden diese zum Ortsteil Fährhof alarmiert. Dort war ein Baum am Stamm abgebrochen und hing von einer Telefonleitung gehalten über der Straße. Dieser wurde von der Drehleiter aus Stück für Stück runter gesägt. Insgesamt wurde die Feuerwehr Sottrum diese Woche zu 6 Einsätzen gerufen. Von einem vermeintlichen Brand, über Verkehrsunfall bis hin zur Türöffnung und technischen Hilfeleistung war vieles dabei.

