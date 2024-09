Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Unwettereinsatz hält Feuerwehr in Atem: Blitzschlag und überschwemmte Straßen in Bremervörde

Bremervörde (ots)

Am Abend des 4. Septembers 2024 wurden die Feuerwehren im Stadtgebiet Bremervörde zu mehreren Einsätzen alarmiert. Ein schweres Unwetter sorgte für mehrere Einsatzstellen, die von den Einsatzkräften abgearbeitet werden mussten. Betroffen waren vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und eindringendes Wasser in Wohnhäuser. In Hesedorf schlug ein Blitz in ein Gebäude ein. Zunächst wurde die Feuerwehr mit dem Alarmstichwort "F2" zur Einsatzstelle gerufen. Doch auf der Anfahrt wurde die Lage als gefährlicher eingeschätzt, sodass das Alarmstichwort auf "F3" hochgestuft wurde. Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens der Feuerwehr konnte schnell festgestellt werden, dass sich die Situation glücklicherweise nicht so dramatisch darstellte, wie angenommen. Die Kommunale Einsatzleitung (KEL) Bremervörde, die im Feuerwehrhaus in Bremervörde eingerichtet wurde, übernahm die Koordinierung der Einsätze, um die Leitstelle zu entlasten. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Bremervörde, Bevern, Hesedorf, Hönau-Lindorf und Spreckens die am Abend über mehrere Stunden im Einsatz waren. Trotz des hohen Einsatzaufkommens konnte durch die gute Organisation der Einsätze und die Versorgung der rund 80 Einsatzkräfte mit Essen und Getränken die Lage unter Kontrolle gehalten werden. Gegen 23 Uhr wurden alle Einsätze erfolgreich abgeschlossen, sodass die KEL aufgelöst werden konnte. Am frühen Donnerstagmorgen gegen 1:00 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Bremervörde zu einem weiteren Blitzeinschlag in ein Gebäude in Bremervörde alarmiert. Des Weiteren ertönten die Meldeempfänger um kurz nach 3:00 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage, wo die Feuerwehr Bremervörde und Hesedorf im Einsatz waren, aber glücklicherweise nichts feststellen konnten. Insgesamt leisteten die Feuerwehren, unterstützt von Fachberatern, gute Arbeit und konnten durch ihren schnellen Einsatz die Schäden in den betroffenen Gebieten minimieren.

