Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Einsatzreicher Wochenstart in Rotenburg

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rotenburg (Wümme) (ots)

Einen einsatzreichen Wochenstart erlebten die Mitglieder der Feuerwehr Rotenburg am heutigen Montag. Begonnen hatte der Einsatztag mit einem Arbeitsunfall in einer Rotenburger Firma um kurz nach 08:00 Uhr. Ein Mitarbeiter kam dabei mit Aceton in Kontakt, woraufhin die Feuerwehr und der Rettungsdienst alarmiert wurden. Vor Ort hatten die Mitarbeiter die Lage aber unter Kontrolle. Der Stoff wurde fachgerecht gebunden, aufgenommen und die Person wurde erstversorgt. Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht mehr erforderlich. Zur weiteren Klärung wurde der Mitarbeiter vom Rettungsdienst behandelt. Um kurz vor 11:00 Uhr kam es dann zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Lindenstraße. Schnell stellte sich die Auslösung als ein Fehlalarm heraus.

Am Nachmittag kam es dann in der Hollestraße zu einem PKW-Brand. Das Fahrzeug stand bereits bei der Alarmierung in Vollbrand. Nach dem Eintreffen des BvD gab dieser die Rückmeldung, dass das Feuer bereits auf eine Hecke und einen Baum übergegriffen hatte und dadurch ein Wohnhaus in unmittelbarer Gefahr war. Das Einsatzstichwort wurde auf "Feuer 2" erhöht und dadurch weitere Einsatzkräfte, auch aus Unterstedt, alarmiert. Das Feuer konnte von zwei Trupps unter Atemschutz schnell gelöscht und so eine weitere Ausbreitung verhindert und das Haus gerettet werden. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten, sowie die Einsatzstellenhygiene dauerten allerdings längere Zeit, sodass die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle erst gegen 19:00 Uhr verlassen konnten. Für die Dauer des Einsatzes war die Hollestraße komplett gesperrt, was bei der weiteren baustellenbedingten Straßensperrung in der Brauerstraße im Feierabendverkehr für Behinderungen sorgte.

Angaben zur Schadenhöhe und Schadenursache können von Seiten der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell