FW-ROW: Transporter liegt nach Unfall quer auf der A1

A1/Bockel (ots)

Am Abend des 28.08.2024 kam es um kurz vor 22 Uhr auf der A1 zwischen Bockel und Stuckenborstel in Fahrtrichtung Bremen zu einem Unfall zwischen einem LKW, einem Transporter und einem PKW. In Folge des Unfalls kippte der Transporter auf die Seite und der PKW wurde völlig zerstört. Der LKW wurde am hinteren Teil des Aufliegers beschädigt.

Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei wurden zur Unfallstelle gerufen mit der Meldung, dass noch eine Person in seinem Fahrzeug eingeklemmt sein sollte. Doch bereits bei Anfahrt der Kräfte konnte diese Meldung revidiert werden. Dennoch wurden mehrere Personen verletzt und mussten durch den Rettungsdienst behandelt und in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Der auf der Seite liegende Transporter blockierte die gesamte Autobahn in Fahrtrichtung Bremen. Mit Hilfe einer Seilwinde des Rüstwagens wurde der Transporter an den Fahrbahnrand gezogen.

Die weiteren Maßnahmen der Feuerwehren aus Elsdorf, Gyhum und Zeven beschränkten sich auf das Ausleuchten der Einsatzstelle, das abstreuen der ausgelaufenen Betriebsstoffe, sowie das abklemmen der Batterien an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen. Nach knapp zwei Stunden konnte der Verkehr über zwei Spuren an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Außerdem wurde im Verlauf die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt.

Angaben zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell