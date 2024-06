Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Gebäudeeingangstüre beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine Gebäudeingangstüre aus Glas wurde durch bislang unbekannte Täter am Montag (17.06.2024) zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr in der Stammheimer Straße in Kornwestheim beschädigt. Auf noch unbekannte Art und Weiße wurde die Glastüre derart beschädigte, dass das gesamte Glaselement splitterte. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

