Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: 78-Jähriger stirbt nach Sturz mit Pedelec

Ludwigsburg (ots)

Ein 78 Jahre alter Pedelec-Lenker fuhr am Samstag (15.06.2024) gegen 12.45 Uhr den abschüssigen Heilbadweg in Ludwigsburg in Richtung Uferstraße entlang. Mutmaßlich, da das Hinterrad im Zuge eines Bremsvorgangs auf Schotter blockierte, stürzte der 78-Jährige. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, infolge derer er am Sonntagmorgen (16.06.2024) starb.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell