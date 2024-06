Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Lkw´s aufgebrochen und Kraftstoff entwendet

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (15.06.2024) 14:00 Uhr und Montag (17.06.2024) 05:45 Uhr auf einem Parkplatzgelände in der Gottlieb-Daimler-Straße in Sindelfingen an insgesamt vier geparkten Fahrzeugen die Tankdeckel auf. An zwei Lkw´s der Marke Man gelang es den Tätern anschließend rund 100 Liter Diesel-Kraftstoff mutmaßlich mit einem Schlauch abzupumpen und zu entwenden. An zwei weiteren Lkw´s der Marken Man und Mercedes konnten sie die Tankdeckel ebenfalls aufbrechen, sie gelangten vermutlich aber nicht an den Kraftstoff in den Tanks. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

