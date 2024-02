Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Tiefgaragenbrand in der Keltenburgstraße

Böblingen (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Keltenburgstraße im Böblinger Stadtteil Diezenhalde.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte drang dichter Rauch aus der Tiefgarage, Verpuffungen waren zu hören. Sogleich wurde ein Löschangriff mit mehreren Rohren eingeleitet. Die Einsatzkräfte konnten unter Atemschutz die drei brennenden Fahrzeuge zügig ablöschen. Weitere Einheiten suchten die Tiefgarage nach möglichen Personen ab, konnten aber Entwarnung geben. Es kam zu keinen verletzten Personen.

Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle ausführlich belüftet. Hierfür wurde ein Großlüfter eingesetzt. Nach Abschluss dieser Maßnahmen konnten die rund 25 Bewohner der betroffenen Adresse wieder in ihre Wohnungen zurück. Sie wurden zwischenzeitlich durch den DRK-Ortsverein Böblingen in eine benachbarten Turnhalle untergebracht und durch eine städtische Mitarbeiterin versorgt.

Im Einsatz befand sich die Feuerwehr Böblingen mit 12 Fahrzeugen und über 50 Einsatzkräften. Die Feuerwehren aus Holzgerlingen, Sindelfingen und Schönaich unterstützten mit jeweils einem Löschfahrzeug. Aufgrund des Einsatzstichwortes kam auch die Führungsgruppe des Landkreises mit dem diensthabenden Kreisbrandmeister sowie verschiedene Sonderfahrzeuge vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswägen und einem Notarzt vor Ort; der DRK-Ortsverein mit mehreren Fahrzeugen. Die Polizei war mit drei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Böblingen, übermittelt durch news aktuell