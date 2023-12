Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Führungswechsel nach über 15 Jahren im Umweltschutzzug Böblingen

Die vergangene Übung des Umweltschutzzuges Süd, welche standesgemäß mit der Feuerwehr Herrenberg stattgefunden hatte, sowie der am vergangenen Freitag abgehaltene Jahresabschlussdienst des Umweltschutzzuges Böblingen, standen in diesem Jahr unter einem ganz besonderen Stern.

Übung des Umweltschutzzuges Süd am 8. November 2023: Anfang November fand gemeinsam mit der Feuerwehr aus Herrenberg sowie mit Vertretern des Landratsamtes Böblingen, unter der Leitung von Marcus Winz und David Heinkele eine Übung des Umweltschutzzuges Süd statt. Als Übungsannahme war ein LKW vorbereitet, aus dem eine gefährliche Chemikalie ausgetreten war. Die Feuerwehren rüsteten sich mit Chemikalienschutzanzügen (CSA) und Pressluftatmern aus. Währenddessen wurde die Lage durch die verschiedenen Führungskräfte erkundet, um die weiteren Maßnahmen und Vorgehensweisen zu besprechen. Währenddessen nahmen die Mitarbeiter des Landratsamtes den Einsatzleitwagen 2 in Betrieb um den Einsatz im Bereich der Kommunikation, Lagedarstellung und Führung zu unterstützen. Nachdem der gefährliche Stoff aufgefangen war, wurden die Feuerwehrleute auf dem Dekontaminationsplatz dekontaminiert. Der Übungserfolg zeigte erneut den hervorragenden Ausbildungsstand des Umweltschutzzuges und unterstrich die jahrelange Ausbildung in diesem komplexen Bereich.

Abschlussdienst des Umweltschutzzuges am 1. Dezember 2023: Nachdem über das Jahr zahlreiche und sehr intensive Übungen des Umweltschutzzuges stattgefunden hatten, ließen es die Kameradinnen und Kameraden am vergangenen Abschlussdienst ruhiger angehen. Bei leckeren schwäbischen Linsen, Spätzle und Saitenwürsten, wurde auf ein spannendes Jahr zurückgeblickt. Durch den am Abschlussdienst vollzogenen Generationenwechsel, stand der diesjährige Abschlussdienst jedoch unter einem ganz besonderen Stern. Nach über 15 Jahren beendeten Marcus Winz und David Heinkele ihr Amt als Umweltschutzzugführer. Wir durften während unserer Jahrelangen Leitung des Umweltschutzzuges vieles bewegen, durften unsere Kameradinnen und Kameraden auf einen hervorragenden Ausbildungsstand bringen und konnten sogar zukunftsweisend an neuen Technologien mitwirken. Nun war es aber an der Zeit, dieses verantwortungs- und anspruchsvolle Amt in jüngere Hände zu geben. Ab dem kommenden Jahr wird somit Sebastian Kopp mit seinen beiden Stellvertretern Alexander Kienle und Jascha Klatt den Umweltschutzzug Böblingen weiterführen. Wir freuen uns auf unsere neuen Herausforderungen in diesem Amt und möchten dieses natürlich gleichermaßen gut weiterführen so Sebastian Kopp. Neben der generellen Führung des Umweltschutzes gab es auch in der internen Struktur eine Veränderung. Der Fachbereich Dekon-P welcher bei der Abteilung Dagersheim angesiedelt ist und durch Thomas Frohmader und Eckhard Spengler geleitet wurde, findet durch Johannes Dieterle und Florian Stiegeler ebenfalls einen Generationenwechsel.

Wir bedanken uns herzlich bei den langjährigen Amtsinhabern für das herausragende Engagement und wünschen den neuen Führungskräften viel Erfolg und immer ein geschicktes Händchen in ihrem zukünftigen Wirkungskreis.

