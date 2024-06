POL-NE: Festnahme nach versuchtem Raubüberfall auf ein Sonnenstudio in Neuss

Neuss (ots) - Am heutigen Tag kam es um 14:35 Uhr zu einem versuchten Raub auf ein Sonnenstudio in der Neusser Innenstadt. Zur Tatzeit betrat ein bislang unbekannter Mann das Sonnenstudio an der Kaiser-Friedrich-Straße 162. Er bedrohte sofort die alleine anwesende Mitarbeiterin mit einer schwarzen Pistole und forderte sie auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Nachdem ihm dies verweigert wurde, verließ er das Sonnenstudio und ...

mehr