Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Raub auf Sonnenstudio in Neuss

Neuss (ots)

Am heutigen Tag kam es um 14:35 Uhr zu einem versuchten Raub auf ein Sonnenstudio in der Neusser Innenstadt. Zur Tatzeit betrat ein bislang unbekannter Mann das Sonnenstudio an der Kaiser-Friedrich-Straße 162. Er bedrohte sofort die alleine anwesende Mitarbeiterin mit einer schwarzen Pistole und forderte sie auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Nachdem ihm dies verweigert wurde, verließ er das Sonnenstudio und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit starken Polizeikräften führte bislang nicht zur Festnahme des Täters. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, ca. 170cm groß, bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Sonnenbrille, schwarzer Mütze und beigen Handschuhen. Vor den Mund hatte er ein hellblaues Tuch zur Maskierung gebunden. Der Täter sprach mit polnischem Akzent. Die Kriminalpolizei in Neuss hat die weitere Bearbeitung übernommen. Hinweise bitte an die Polizei Neuss unter der Telefonnummer 02131-3000. Kl.

