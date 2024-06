Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Kinder bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (05.06.), gegen 14:15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 477 in Höhe der Haltestelle "Am Kamp" zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Kinder aus Dormagen leicht verletzt wurden.

Die beiden 11- jährigen Mädchen waren an der Haltestelle "Am Kamp" aus dem Bus mit Fahrtrichtung Anstel ausgestiegen und querten anschließend hinter dem Bus fußläufig die Fahrbahn der B 477. Dabei wurden sie von einem von rechts kommenden Pkw einer 63- jährigen Dormagenerin touchiert, der nach ersten Erkenntnissen mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs war. Die beiden Mädchen wurden dennoch leicht verletzt und suchten im Anschluss mit ihren jeweiligen Erziehungsberechtigten, die an der Unfallstelle erschienen, eigenständig ein umliegendes Krankenhaus auf.

Die Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat 1.

Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, an Bussen, die an Haltstellen halten, vorsichtig vorbeizufahren. Achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit und ausreichend Abstand. Ist ein gefahrloses Vorbeifahren nicht möglich, warten Sie, bis der Bus seine Fahrt fortsetzt. Besondere Vorsicht gilt an Schulbushaltestellen, wo vor allem Kinder ein- und aussteigen. Rechnen Sie damit, dass Kinder plötzlich auf die Fahrbahn treten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell