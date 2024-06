Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht weiterhin Zeugen nach Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Kaarst (ots)

Mit unserer Pressemitteilung vom 02.06.2024, 20:29 Uhr, unter dem Titel "Verkehrsunfall fordert zwei schwerverletzte Personen" berichteten wir über einen Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich "Landstraße 381 / Landstraße 32 / Glehner Straße" in Kaarst.

Ein Motorrad, besetzt mit zwei Männern, kollidierte beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Pkw. Die beiden Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Hier der Link zu der ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5792091

Ermittlungen beim zuständigen Verkehrskommissariat 1 ergaben, dass unmittelbar vor dem Unfall mehrere Motorräder ebenfalls von der Landstraße 381 auf die Landstraße 32 abbogen. Die Motorradgruppe befand sich nach ersten Informationen unmittelbar vor dem Motorrad des Verunfallten und kann gegebenenfalls sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen.

Die Polizei möchte sich mit diesem Zeugenaufruf daher in erster Linie an die Motorradgruppe wenden, mit der Bitte, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Natürlich werden auch alle weiteren Hinweise weiterhin unter dieser Nummer entgegengenommen.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats 1 dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell