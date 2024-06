Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Handy und Schlüsselbund geraubt - 42- Jähriger wird leicht verletzt

Neuss (ots)

Am Mittwoch (05.06.), gegen 02:00 Uhr, kam es in der Neusser Innenstadt zu einem Vorfall, bei dem ein 42- jähriger Neusser leicht verletzt wurde. Auf der Krefelder Straße wurde der Mann nach ersten Erkenntnissen mehrfach von zwei ihm unbekannten Männern geschlagen und getreten. Nachdem sie sein Mobiltelefon und seinen Schlüsselbund an sich genommen hatten, ergriffen sie fußläufig die Flucht in Richtung Hauptbahnhof.

Beide Männer seien circa 180 cm groß und schlanker Statur gewesen. Einer habe langes, lockiges Haar getragen

Die Ermittlungen werden beim Kriminalkommissariat 22 geführt.

Wer sachdienliche Angaben zu der Tat oder den beiden flüchtigen Männern machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell