Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Straftaten zum Nachteil von Senioren

Neuss / Meerbusch (ots)

Ein falscher Handwerker hat sich am Dienstag (04.06.), in der Zeit zwischen 13:00 und 14:00 Uhr, am Badener Weg in Meerbusch Zutritt zur Wohnung einer 92 Jahre alten Frau verschafft. Unter dem Vorwand, den Wasserdruck prüfen zu müssen, lotste er die Wohnungsinhaberin ins Badezimmer.

Während die Seniorin bei geschlossener Badezimmertür mehrfach die Wasserhähne auf- und zudrehen musste, war die Wohnungstür offengeblieben. Nach etwa 10 Minuten entfernte sich der Unbekannte. Er hatte während seines Aufenthalts im Badezimmer mehrfach telefoniert.

Erst später kamen der Meerbuscherin Zweifel und sie bemerkte das Fehlen von Schmuck. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich offenbar eine weitere Person durch die geöffnete Tür unbemerkt Zutritt zur Wohnung verschafft, während die Seniorin durch den falschen Handwerker abgelenkt war.

Täterbeschreibung:

- männlich, hellhäutig, sprach akzentfreies Deutsch, bekleidet mit einer Kappe

Ebenfalls am Dienstag (04.06.), gegen 16:15 Uhr, verschafften sich zwei Männer an der Römerstraße in Neuss Zutritt zur Wohnung eines 85 Jahre alten Mannes. Als falsche Servicetechniker täuschten sie vor, eine technische Überprüfung am Fernsehanschlusses vornehmen zu müssen.

Für die Leistung verlangten die Männer eine geringe Gebühr, die der Senior mit einer Debitkarte an einem mobilen Bezahlterminal begleichen sollte. Der gutgläubige Neusser übergab daraufhin die Karte an einen der Täter und bestätigte die Zahlung durch Eingabe seiner PIN. Im Anschluss teilten sich die Unbekannten in der Wohnung auf und lenkten den Senior unter dem Vorwand, seine Hilfe zu benötigen ab. Nachdem die Täter die Wohnung verlassen hatten, stellte der Wohnungsinhaber das Fehlen eines dreistelligen Bargeldbetrags und seiner Debitkarte fest.

Täterbeschreibung:

beide männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, muskulöse Statur, volles Gesicht, kurze Haare, kein Bart, keine Brille, dunkle Jacke, dunkler Pullover

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.

Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell